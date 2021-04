E veja e Kobe Bryant nuk vazhdon kontratën që basketbollisti kishte me Nike

Teknikisht, pasuria e Kobe, e udhëhequr nga Vanessa Bryant, ka vendosur të mos rishkruajë “zgjatjen e kontratës 5-vjeçare të nënshkruar nga Kobe më 2016, por ekipi i futbollistit po largohet nga marka, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

“Kontrata e Nike dhe Kobe skadoi më 13/4/21”, tha Vanessa për ESPN.

“Kobe dhe Nike kanë bërë disa nga këpucët më të bukura të basketbollit të të gjitha kohërave, të veshura dhe të pëlqyera nga tifozët dhe atletët në të gjitha sportet në të gjithë globin. Duket e arsyeshme që më shumë lojtarë të NBA veshin produktin e burrit tim se çdo atlete tjetër me nënshkrim”, shtoi ajo.

Kobe fillimisht nënshkroi me Nike më 2003 dhe më vonë bëri marrëveshjen e tij “pas pensionit” pas ndeshjes së tij të fundit në NBA më 13 prill 2016.

Pra, pse do ta tërhiqte Vanessa, Koben nga Nike?

Kjo është për dy arsye sipas ESPN, e para-paratë afatgjata dhe e dyta, Vanessa nuk ishte e kënaqur me disponueshmërinë e këpucëve Kobe, veçanërisht kur bëhej fjalë për fëmijët.

Lidhur me paratë, ESPN thotë se Vanessa ishte e pakënaqur me aspektet financiare të marrëveshjes së re që Nike po ofronte.

Ajo po shpresonte për një marrëveshje që ishte më e ngjashme me marrëveshjet fitimprurëse të “jetës” që Michael Jordan dhe LeBron James kanë nënshkruar me kompaninë.

Sa i përket disponueshmërisë, Vanessa ndjeu që strategjia e Nike për të kufizuar numrin e këpucëve Kobe për të rritur kërkesën dhe mbledhshmëria po dëmtonte aftësinë e tifozit të zakonshëm për të përdorur një palë atlete Kobe.

Me fjalë të tjera, ajo donte që këpucët të ishin më të disponueshme, veçanërisht kur bëhej fjalë për nuimrat e fëmijëve, sipas ESPN dhe në fund të fundit ajo dhe Nike thjesht nuk ishin në të njëjtën linjë për strategjinë e shpërndarjes.

Vanessa tha për ESPN, “Shpresa ime do të jetë gjithmonë të lejoj tifozët e Kobe të marrin dhe veshin produktet e tij. Unë do të vazhdoj të luftoj për këtë. Produktet e Kobe shiten në sekonda. Kjo thotë gjithçka”, u shpreh ajo.

“Unë shpresoja të krijoja një partneritet të përjetshëm me Nike që pasqyron trashëgiminë e burrit tim. Ne gjithmonë do të bëjmë gjithçka që mundemi për të nderuar trashëgiminë e Kobe dhe Gigi. Kjo nuk do të ndryshojë kurrë”, përfundoi Vanessa.

Pra, çfarë ndodh tani?

Nike ka të ngjarë të ndalojë prodhimin e produkteve Kobe (nëse nuk bien dakord për një marrëveshje tjetër) dhe Vanessa mund të kërkojë një partneritet të ri me një kompani tjetër këpucësh.

Nike lëshoi ​​një deklaratë mbi situatën duke thënë “Kobe Bryant ishte një pjesë e rëndësishme e lidhjes së thellë të Nike me konsumatorët. Ai na shtyu dhe i bëri të gjithë rreth tij më mirë. Megjithëse marrëdhënia jonë kontraktuale ka përfunduar, ai mbetet një anëtar shumë i dashur i familjes Nike”. /Lajmi.net/