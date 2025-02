“E takova vetëm një herë në jetë, nuk e njoh”, pas rrëfimit emocionues, Livia takon babain e saj

Banorja e ‘Big Brother VIP Albania’, Livia ka rrëfyer sonte një pjesë të jetës së saj.

Ajo ka treguar se është shumë e lidhur me nënën e saj, dhe se e konsideron si shoqën më të ngushtë të jetës.

Ajo ka rëfyer edhe mungesën e babait.

“Babin e kam taku vetëm një herë kur kam qenë 6-7 vjeçare. Kur e kam pa nuk e kam njohur. Nëna ime ma shumë ka ba si babë, se si një annë. Unë nuk kam një kujtim nga ai. Unë nuk jam is vajzat e tjera, se ato kanë një lidhje të veçantë me babain. Nëna më ka thënë se jam identic me të. E kam kërku në rrjetet sociale por nuk e kam gjet. Më ka kontaktuar djali i tij, më ka dërguar një foto. Nuk e prisaj që ishte ashtu”, ka thënë ajo.

“Nëse do edhe mund të njihemi. Jam shumë kurreshtare ta njoh. Unë nuk e gjykoj”, ka thënë Livia.