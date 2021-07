E sfidon për FSHF-në, Duka i përgjigjet për herë të parë Shakohoxhës: Kam përballë një komentator

“Është shpejt. Kemi edhe një vit. Do vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë. Do vazhdoj të punoj si ditën e parë. Unë inkurajoj çdo njeri që mendon se mund të japë një kontribut publik që ta bëjë atë. Sepse në fund të fundit do sakrifikojë nga koha e vet.

Pa dyshim që mund të ketë edhe të tjerë. Të gjithë janë të mirëpritur dhe do japin kontributin e vet. Nuk e di nëse ka apo nuk ka ngjyrime politike. Nuk mund të bëj kështu deklaratash”, u shpreh Duka, transmeton abcnews.

Pyetur nga gazetari Endri Xhafo në lidhje me figurën e Shakohoxhës, Duka u shpreh se përballë ka një komentator.

Replikat

Endri Xhafo: Përballë keni një gazetar

Armand Duka: Komentator

Endri Xhafo: Pse jeni ftohur?

Armand Duka: Nuk kam ndonjë gjë private apo personale me askënd. Me dikë bëhet një miqësi më shumë me dikë më pak. Nuk ka lidhje ftohja dhe ngrohja e marrëdhënieve me drejtimin e federatës.