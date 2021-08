E papritur, Camavinga afër të kompletojë kalimin te Real Madrid

Francezi e do largimin nga Rennes këtë edicion dhe më herët ishte në negociata me PSG-në dhe Manchester Unitedin, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, Reali ka befasuar të gjithë duke qenë në negociata të avancuara me lojtarin dhe marrëveshja mund të kompletohet brenda disa orëve.

Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Real Madrid është në negociata të avancuara me Rennes, derisa ka edhe ofertë zyrtare në tavolinë për Rennes.

Real Madrid are in advanced talks with Rennes to sign Eduardo Camavinga immediatly! First reported by French sources tonight – there’s an official bid on the table from Real Madrid. ⚪️🚨 #RealMadrid

Deal not 100% agreed yet – but advanced. Camavinga wants to leave Rennes now. pic.twitter.com/rZeOJiTldt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021