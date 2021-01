E pabesueshme, portieri i Eibarit i shënon gol Atletico Madridit

Më saktësisht ishte portieri Marko Dmitrovic, që shënoi gol kundër liderit momental të La Liga-s, përcjellë lajmi.net.

Ajo që është e pabesueshme është se klubi i Eibarit i besoi portierit për të gjuajtur nga 11-metërshi.

Ky besim u shpërblye në gol (12′), me vendasit që momentalisht janë në epërsi.

Tani, Dmitrovic është bërë portieri golashënues i shtatë në histori që shënon gol brenda një ndeshje./Lajmi.net/

Eibar just had their keeper, Marko Dmitrovic, take the penalty against Atletico. 😬

pic.twitter.com/njNqxxafYg

— Ehsan (@LosBlancoEhsan) January 21, 2021