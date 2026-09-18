Musliu për protestat në Prishtinë: Shpirti liridashës i Kosovës po zgjohet

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, ka reaguar për protestat që po zhvillohen në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen e të rinjve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Musliu ka thënë se prej tri ditësh po i pëlqen veçanërisht pamja e sheshit, ndërsa ka theksuar se ndihet e…

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18/09/2026 10:21

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, ka reaguar për protestat që po zhvillohen në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen e të rinjve.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Musliu ka thënë se prej tri ditësh po i pëlqen veçanërisht pamja e sheshit, ndërsa ka theksuar se ndihet e emocionuar kur sheh rininë e Kosovës aty, transmeton lajmi.net.

Ajo ka deklaruar se, ndonëse dikur pretendohej se të rinjtë nuk e njohin luftën, nuk u intereson e kaluara dhe nuk e duan historinë, pamjet e ditëve të fundit, sipas saj, dëshmojnë të kundërtën.

Musliu e ka lidhur këtë me atë që e cilëson si “zgjim” të shpirtit liridashës të Kosovës.

Ajo ka përmendur edhe ish-presidentin Hashim Thaçi dhe bashkëluftëtarët e tij, duke thënë se ata po zhvillojnë “dy beteja” njëkohësisht.

“Thaçi me shokë po i bëjnë dy beteja njëkohësisht. Njërën për ta mbrojtur të drejtën tonë për liri, e tjetrën për ta zgjuar një popull që ishte futur në një letargji të rrezikshme”, ka shkruar Musliu.

Deputetja e PDK-së ka vlerësuar se rinia e Kosovës po dëshmon se nuk është indiferente dhe se nuk dëshiron t’ia lërë dikujt tjetër fatin dhe të ardhmen e saj.

“Kosova ka shpirt! Kosova ka rini! Dhe shpirti liridashës i Kosovës nuk vdes kurrë! Rroftë Kosova e lirë! Rroftë UÇK-ja! Liri për Çlirimtarët!”, ka shkruar Musliu./lajmi.net/

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