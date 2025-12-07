E ngacmoi prizrenasen, arrestohet shtetasi shqiptar

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka ngacmuar një grua kosovare në Prizren. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës. “Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policor.

07/12/2025 09:53

December 7, 2025

