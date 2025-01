E kryer, Juventusi dhe PSG arrijnë marrëveshje për Kolo Muanin

Sipas La Gazzetta dello Sport, PSG ka rënë dakord të dërgojë Kolo Muanin në huazim te Juventusi për pjesën e mbetur të sezonit 2024-25.

Juventusi ka kërkuar një sulmues për të konkurruar me Dusan Vlahovic, i vetmi qendërsulmues në skuadrën e Thiago Mottas.

Biancnerët ranë dakord me PSG-në, ndërsa edhe lojtari më pas pranoi kushtet e klubit italian.

Kolo Muani do të udhëtojë në Torino këtë javë për të kompletuar testet mjekësore, shkruan Fabrizio Romano.

Juventusi po ashtu e do një qendërmbrojtës në ditët në vijim, ku ka disa emra në listë, me Ronald Araujon në krye.

