E konfirmuar: Aguero do të tërhiqet nga futbollit pas problemeve me zemrën

Sergio Agüero do të tërhiqet nga futbolli për shkak të problemeve me zemrën, ka raportuar ‘gerardromero’ në twitter, përcjell Fabrizio Romano.

Vendimi është marrë dhe Barcelona është informuar për këtë gjë.

Konferencë për shtyp për sqarimin e situatës pritet të bëhet në javën e ardhshme.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021