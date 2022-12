E konfirmon Messi, finalja në Katar e fundit në një Kupë Bote për të Lionel Messi ka konfirmuar se e diela do të jetë mbrëmja e tij e fundit në një Kampionat Botëror, si lojtar. Ikona argjentinase, Lionel Messi me sukses arriti ta çonte kombëtaren e Argjentinës në një tjetër finale të Kupës së Botës, me një fitore mbrëmë ndaj Kroacisë. Pas ndeshjes, Messi është shprehur i lumtur që…