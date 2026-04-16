E jashtëzakonshme: DISTRIA KRASNIQI fiton medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos

Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos. Krasniqi ka mposhtur në finale francezen, Buchard. Xhudistja nga Kosova fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kilogramë, teksa më parë mposhti Giuffredi dhe Aleksandra Kaleta. Një tjetër arritje e jashtëzakonshme nga Distria Krasniqi dhe trajneri i saj, Driton Kuka.

Sport

16/04/2026 16:32

Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos.

Krasniqi ka mposhtur në finale francezen, Buchard.

Xhudistja nga Kosova fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kilogramë, teksa më parë mposhti Giuffredi dhe Aleksandra Kaleta.

Një tjetër arritje e jashtëzakonshme nga Distria Krasniqi dhe trajneri i saj, Driton Kuka.

