E jashtëzakonshme: DISTRIA KRASNIQI fiton medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos
Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Kampionatin Evropian të xhudos. Krasniqi ka mposhtur në finale francezen, Buchard. Xhudistja nga Kosova fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kilogramë, teksa më parë mposhti Giuffredi dhe Aleksandra Kaleta. Një tjetër arritje e jashtëzakonshme nga Distria Krasniqi dhe trajneri i saj, Driton Kuka.
Sport
