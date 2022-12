E goditi me top gjatë nxemjeve – Mbappe shkon t’i kërkojë falje tifozit në tribuna

Lojtari, teksa provonte teknikën e tij të goditjes, në një moment ia huqi shënjestrës dhe e goditi një tifoz në tribuna.

Tifozi u godit në fytyrë dhe për disa momente kishte dhimbje fytyre.

Në këtë situatë, që në fillim u duk serioze, lojtari shkoi t’i kërkonte falje atij dhe të sigurohej nëse është lënduar ose jo.

Më poshtë gjeni këtë moment. /Lajmi.net/

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022