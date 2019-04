E gjithë vëmendja te Marina Vjollca, vjen me foto të reja në Instagram

Marina Vjollca ka publikuar edhe disa foto të reja me të cilat ka marrë vëmendjen.

Moderatorja Marina Vjollca së fundmi i ka realizuar disa imazhe profesionale dhe tashmë fotot po vazhdon t’i publikoi në llogarinë e saj në Instagram, shkruan lajmi.net.

Fillimisht erdhi me disa foto veç në këmishë, më pas me shumë stil e veshur me një pallto e para pak minutash Marina i ka publikuar disa foto të reja në të cilat duket po aq seksi.

Ajo është bashkëshortja e Getoar Selimit dhe po shijon jetën bashkëshortove me të. Fillimisht ka pasur dyshime se Marina është shtatzënë po burime të afërta kanë treguar për lajmi.net se moderatorja nuk është ë pritje të ëmbël dhe doli të jetë pikërisht ashtu.

Nuk dihet nëse kjo është në planet e afërta të dyshes dhe mbetet të shihet së shpejti./Lajmi.net/