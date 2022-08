E fundit: Alonso i kërkon Tuchelit të mos grumbullohet për ndeshjen ndaj Evertonit Marcos Alonso i ka kërkuar Thomas Tuchelit të mos grumbullohet në ndeshjen ndaj Evertonit. Sipas medieve në Spanjë, mbrojtësi anësor është shumë afër kalimit te Barcelona, lajmi.net. Çështja pothuajse është kryer, me lojtarin që u pajtua me kushtet e përgjithshme. Shuma që do të realizohet ky transferim është rreth 10 milionë euro. /Lajmi.net/