E degraduan në pozitë, Blerta Foniqi fiton betejën me RTK-në: Inspektorati urdhëron që ajo të kthehet si redaktore në lajmet qendrore
Redaktorja e RTK-së, Blerta Foniqi-Kabashi, ka fitua rastin në Inspektoratin e Punës, pasi e degraduan nga pozita. Lajmin e ka bërë të ditur në rrjete sociale. Inspektorati ka konstatuar se Blerim Haxhiaj nuk ka mandat si U.D Kryeredaktor. Inspektorati e ka obliguar RTK-në ta kthejë Blerta Foniqin në pozitën e saj. Postimi: Edhe nje fitore…
Redaktorja e RTK-së, Blerta Foniqi-Kabashi, ka fitua rastin në Inspektoratin e Punës, pasi e degraduan nga pozita.
Lajmin e ka bërë të ditur në rrjete sociale.
Inspektorati ka konstatuar se Blerim Haxhiaj nuk ka mandat si U.D Kryeredaktor.
Inspektorati e ka obliguar RTK-në ta kthejë Blerta Foniqin në pozitën e saj.
Postimi:
Edhe nje fitore
Inspektorati i Punes ka konstatuar se RTK ka bere shkelje ne rastin tim. Kesisoj, Inspektorati konstaton se Televizioni Publik s’ka ud.Kryeredaktor. I njejti po vepron pa mandat dhe se Administrata e institucionit ka shkelur procedurat dhe afatet ligjore
Kesisoj, RTK i ka veç tri dite afat per ta evituar shkeljen, perndryshe pason gjoba mijera eurosh, dem qe do t’i behej buxhetit te Kosoves, konkretisht taksave te qytetareve!