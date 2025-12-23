E degraduan në pozitë, Blerta Foniqi fiton betejën me RTK-në: Inspektorati urdhëron që ajo të kthehet si redaktore në lajmet qendrore

23/12/2025 15:50

Redaktorja e RTK-së, Blerta Foniqi-Kabashi, ka fitua rastin në Inspektoratin e Punës, pasi e degraduan nga pozita.

Lajmin e ka bërë të ditur në rrjete sociale.

Inspektorati ka konstatuar se Blerim Haxhiaj nuk ka mandat si U.D Kryeredaktor.

Inspektorati e ka obliguar RTK-në ta kthejë Blerta Foniqin në pozitën e saj.

Postimi:

Edhe nje fitore

Inspektorati i Punes ka konstatuar se RTK ka bere shkelje ne rastin tim. Kesisoj, Inspektorati konstaton se Televizioni Publik s’ka ud.Kryeredaktor. I njejti po vepron pa mandat dhe se Administrata e institucionit ka shkelur procedurat dhe afatet ligjore

Kesisoj, RTK i ka veç tri dite afat per ta evituar shkeljen, perndryshe pason gjoba mijera eurosh, dem qe do t’i behej buxhetit te Kosoves, konkretisht taksave te qytetareve!

