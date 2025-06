​E ardhmja e Ronaldos në pikëpyetje: Rinovim, rikthim apo aventurë e re?

E ardhmja e Cristiano Ronaldos është aktualisht në një pikë kyçe, me disa skenarë të mundshëm në horizont ndërsa ai i afrohet përfundimit të kontratës me Al Nassr këtë muaj. Pas një sezoni pa trofe, megjithëse ai fitoi “Këpucën e Artë” në Ligën Saudite me 25 gola, Ronaldo ka lënë të kuptohet për një largim të mundshëm me një postim në rrjetet sociale: “Ky kapitull është mbyllur. Historia? Ende po shkruhet.”, kishe shkruar ai ditë më parë.

Por, cilët janë skenarët e mundshëm për të ardhmen e Ronaldos?

Al Nassr është duke përgatitur një ofertë të re për të bindur Ronaldon të qëndrojë. Klubi po planifikon përforcime të mëdha, përfshirë përpjekjet për të transferuar yllin e Liverpool-it, Luis Díaz, me shpresën se një skuadër më konkurruese do ta bindë Ronaldon të zgjasë kontratën e tij, raporton gazetari i njohur Fabrizio Romano.

Nga ana tjetër, Al Hilal, një tjetër klub saudit, është i interesuar për Ronaldon, veçanërisht për pjesëmarrjen në Kupën e Botës për Klube 2025. Megjithatë, preferencat e brendshme të klubit mund të favorizojnë lojtarë të tjerë si Victor Osimhen.

Një transferim në Major League Soccer (MLS) shihet si një mundësi e fortë, me klube si LAFC dhe Inter Miami të interesuara. Ky opsion do të mundësonte një ribashkim të mundshëm me Lionel Messin dhe do të ofronte një platformë të re për Ronaldon në një treg të madh si SHBA.

Një rikthim në klubin e tij të parë, Sporting CP, është gjithashtu një mundësi e përfolur. Kjo do të ishte një mënyrë simbolike për Ronaldon për të përmbyllur karrierën e tij në vendlindje, përcjell KP.

Me Kupën e Botës për Klube që do të mbahet në SHBA në korrik 2025, disa klube pjesëmarrëse si Botafogo (Brazil), Ëydad Casablanca (Marok) dhe Monterrey (Meksikë) janë të interesuara për të nënshkruar me Ronaldon për një periudhë të shkurtër, duke përfituar nga rregullat e FIFA-s që lejojnë transferime të përkohshme për këtë turne.

Ronaldo është aktualisht i përqendruar në përgatitjet me Kombëtaren e Portugalisë për gjysmëfinalen e Ligës së Kombeve kundër Gjermanisë më 8 qershor në Mynih. Ai është rikuperuar nga një dëmtim muskulor dhe është gati për të luajtur.

Me kontratën që i skadon në fund të qershorit dhe disa oferta në tavolinë, vendimi i Ronaldos pritet të merret së shpejti. Pavarësisht destinacionit të tij të ardhshëm, është e qartë se Ronaldo mbetet një nga lojtarët më të kërkuar në botën e futbollit.