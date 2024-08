Dyshohet se u përfshi në zjarrvënie në disa ara të Klinës, intervistohet i dyshuari

Një person është intervistuar pasi dyshohet se ka qenë i përfshirë në zjarrvënie në disa ara të fshatit Jashanicë të Klinës.

Arat e djegura ishin të mbjella me arra.

I dyshuari pas intervistimit është liruar.

“Jashanicë, Klinë / 25.07.2024 – NN. Me 26.08.2024 është shoqëruar për intervistim i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se me datën e cekur ishte i përfshirë në rastin, zjarrvënie i cili kishte ndodhur në disa fusha-ara të cilat ishin të mbjella me arra. Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit është liruar”, ka njoftuar Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh. /lajmi.net/