Dyshohet se pati marrëdhënie intime me një punonjëse të klubit – trajneri i Bostonit rrezikon suspendimin Trajneri i Boston Celtics, Ian Udoka, rrezikon suspendimin për tërë sezonin, pasi dyshohet të ketë pasur marrëdhënie intime me njërën nga punonjëset e klubit. Udoka është duke u ballafaquar me akuza dhe ende s’është konfirmuar fajësia e tij, transmeton lajmi.net. Duke e parë këtë situatë, klubi po mendon ta vijojë sezonin me Joe Mazulla. Mazulla…