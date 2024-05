Dyshohet se ka shtënë me armë në ahengun familjar: Arrestohet një person në Prishtinë Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Prishtinë, pasi që i njëjti ka shtënë me armë zjarri gjatë një ahengu familjar. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 26 gëzhoja që dyshohet se janë të pistoletës me gas si dhe nga i dyshuari është sekuestruar një pistoletë dhe 11 fishekë. I dyshuari pas intervistimit me…