Dyshime se dhunoi një të mitur, burri mitrovicas paraqitet në polici

Sipas policisë, rasti mendohet të ketë ndodhur më datë 29.05.2022, shkruan lajmi.net.

Ngjarja mëtohet të ketë ndodhur në një motel.

I dyshuari është dërguar në mbajtje.

Ky është njoftimi i plotë:

DHUNIM

· Mitrovicë 29.05.2022-15:30. Është arrestuar me 05.06.2022 i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti është paraqitur në stacionin policor, nën dyshimin se i njëjti me datën e cekur në një motel ka dhunuar viktimën femër kosovare- e mitur. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/