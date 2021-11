Dybala merr vendimin për të ardhmen e tij

Sulmuesi argjentinas do të mbetet pjesë e Juventusit.

Paulo Dybala momentalisht ka kontratë me Juventusin vetëm deri në qershor të vitit 2022, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, sipas ‘Tuttosport’, palët tashmë kanë arritur akordin për të zgjatur bashkëpunimin.

Dybala do të nënshkruajë kontratë të re me ‘Bianconerët’ duke përfituar rritje pagë prej tetë milionë euro në sezon, plus dy milionë të tjera në formë bonusesh.

Argjentinasi prej kohësh kishte nisur bisedimet me drejtuesit e “Zonjës së Vjetër”, por negociatat kishin ngecur shkaku i pagës ë lartë të kërkuar nga futbollistë.

Marrëveshja tashmë është arritur, dhe gjithçka pritet të zyrtarizohet brenda këtij muaji.

28-vjeçari, këtë edicion ka realizuar gjashtë gola e katër asistime në 11 ndeshje të luajtura. /Lajmi.net/