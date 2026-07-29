Dy mbrëmje me super artistë: Ja çfarë sjell 5 dhe 6 gushti në Prishtinë

Me datat 5 dhe 6 gusht duhet të jeni në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Kjo pasi Prishtina në këto dy netë do të presë disa prej artistëve më të dëgjuar dhe më të famshëm të momentit, transmeton lajmi.net. Në Prishtina Mall “Aria Entertainment” , nën drejtimin e Jetmir Agajt, do të sjellin disa artistë që…

ShowBiz

29/07/2026 17:18

Me datat 5 dhe 6 gusht duhet të jeni në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë.

Kjo pasi Prishtina në këto dy netë do të presë disa prej artistëve më të dëgjuar dhe më të famshëm të momentit, transmeton lajmi.net.

Në Prishtina Mall “Aria Entertainment” , nën drejtimin e Jetmir Agajt, do të sjellin disa artistë që janë me famë ndërkombëtare. Bëhet fjalë për artistët: Gims, Morad, Azet dhe line-up plotësohet nga Il Ghost, Dj PM&Dagz dhe DJ Gimi O.

 

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