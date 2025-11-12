Dy lojtarë të Liverpoolit në prag të pezullimit disiplinor pas humbjes ndaj Manchester Cityt

Dy lojtarë të Liverpoolit, Conor Bradley dhe Dominik Szoboszlai, ndodhen në prag të një pezullimi disiplinor pas disfatës 3-0 ndaj Manchester Cityt në Ligën Premier. Të dy futbollistët kanë marrë kartonin e verdhë të katërt në kampionat, duke i vendosur vetëm një hap larg një skualifikimi automatik prej një ndeshjeje. Situata është edhe më e…

Sport

12/11/2025 12:13

Dy lojtarë të Liverpoolit, Conor Bradley dhe Dominik Szoboszlai, ndodhen në prag të një pezullimi disiplinor pas disfatës 3-0 ndaj Manchester Cityt në Ligën Premier.

Të dy futbollistët kanë marrë kartonin e verdhë të katërt në kampionat, duke i vendosur vetëm një hap larg një skualifikimi automatik prej një ndeshjeje.

Situata është edhe më e ndërlikuar për Bradley, i cili ka marrë dy kartonë të verdhë në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve dhe një tjetër do ta përjashtonte automatikisht nga ndeshja pasuese.

Mbrojtësi i ri ka treguar një tendencë të ngjashme edhe me fanellën e Irlandës së Veriut, ku tashmë ka vuajtur një pezullim për shkak të kartonëve.

 

Ky zhvillim pritet të ndiqet me kujdes nga stafi teknik i Liverpoolit, ndërsa skuadra përgatitet për fazën vendimtare të sezonit në Ligën Premier dhe në arenën evropiane.

