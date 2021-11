Dua Lipa tregon fizikun e saj të tonifikuar me reçipeta rozë për një sërë fotosh të mrekullueshme

Dua Lipa mahniti edhe një herë teksa ndau disa imazhe me 75 milionë ndjekësit e saj në Instagram të premten, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja 26-vjeçare tregoi fizikun e saj të tonifikuar me një minifund rozë dhe një mbështjellje fluturash rreth bluzës.

Ansamblin e saj, ajo e kompletoi me taka rozë të hapura të cilat ishin zbukuruar me diamant të rremë.

Ylli u mbajt ngrohtë me një krem të mbushur dhe xhaketë rozë teksa pozonte në një stol.

Ajo kishte aksesorë me syze rozë, të cilat përputheshin në mënyrë të përkryer me veshjen e saj të ndritshme. Dua stiloi flokët e saj të zeza me valë të lirshme dhe grimi i saj glaz i përmirësoi tiparet mahnitëse.

Artistja e njohur la mbishkrimin e postimit mbresëlënës: ‘Një natë e nevojshme me vajzat’ me një emotikonë flutur dhe zemër.

Javën e kaluar, Dua shfaqi mesin e saj të tonifikuar me një bluzë prej lëkure në ngjyrë portokalli neoni dhe pantallona me shirita ngjyrë blu.

Krijuesja e hiteve ndau fotot rrëqethëse – të cilat ajo i bëri në një dysheme me pllaka bardh e zi./Lajmi.net/