Dua Lipa pozon me këmbët lart

Dua Lipa merr vëmendjen e publikut me këto fotografi.

Dua Lipa para pak çastesh postoi një fotografi në llogarinë e saj në Instagram, shkruan lajmi.net.

Me një pozë provokative me këmbët e ngritura lartë dhe me një veshje të hapur, Dua në foto shkroi : New York përgjithmonë.

Nuk ka informacione nëse super ylli është në SHBA për ndonjë koncert apo vetëm pushime.

Kujtojmë se hiti i fundit nga Lipa ështe kënga ‘Swan Song,’ projekt ky mjaft i pëlqyer nga publiku. /Lajmi.net/