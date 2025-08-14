Drita pëson gol qysh në minutën e parë – rumunët në epërsi
Skuadra e Dritës ka pësuar gol në minutën e parë në ndeshjen kundër FCSB. Cisotti arriti të shënoi gol për ekipin nga Bukureshti, shkruan lajmi.net Rezultati i përgjithshëm nga dy ndeshjet tash është 2:4 në të mirë të rumunëve. Kjo ndeshje është e vlefshme për gjysmë-finalet kualifikuese për në Evropa Ligë./lajmi.net/
Sport
Skuadra e Dritës ka pësuar gol në minutën e parë në ndeshjen kundër FCSB.
Cisotti arriti të shënoi gol për ekipin nga Bukureshti, shkruan lajmi.net
Rezultati i përgjithshëm nga dy ndeshjet tash është 2:4 në të mirë të rumunëve.
Kjo ndeshje është e vlefshme për gjysmë-finalet kualifikuese për në Evropa Ligë./lajmi.net/