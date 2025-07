Drita mposhtet në Danimarkë nga Copenhagen Skuadra e Dritës ka pësuar humbje në Danimarkë nga ekipi gjigant, Copenhagen, me rezultatin 2-0. Kampioni kosovar, Drita pavarësisht humbjes pati paraqitje mjaft të mirë si mysafir. Pjesa e parë e duelit u mbyll me rezultatin e barabartë 0-0, me Dritën që mbrohej dhe kishte mundësi me kundërsulme, por që danezët mbanin topin në shumicën…