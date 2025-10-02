Drita e publikon formacionin zyrtar ndaj KuPS në Ligën e Konferencës
Drita e ka publikuar formacionin zyrtar në ndeshjen ndaj KuPS në xhiron e parë të fazës së ligës në Ligën e Konferencës. Kampionia në fuqi e Kosovës e nis sot një kapitull krejtësisht të ri në arenën ndërkombëtare. Ndeshja nis nga ora 18:45 dhe zhvillohet në Finlandë. Formacioni zyrtar i Dritës:
