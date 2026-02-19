Drita e humbet ndeshjen në minutën e fundit, Celje del fitimtare nga “Fadil Vokrri”

Skuadra e Dritës është mposhtur nga ekipi slloven, Celje me rezultat 2:3 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Pjesa e parë i takoi tërësisht sllovenëve, transmeton lajmi.net.

Celje shënoi dy gola me anë të Kucys në minutën e 19-të dhe Milot Avdylit në të 41-tën.

Në pjesën e dytë Drita u rikthye në lojë. Blerim Krasniqi në minutën e 59-të ngushtoi epërsinë. Kurse Liridon Balaj barazoi rezultatin në të 75-tën.

Kur të gjithë po mendonin se ndeshja po përfundonte barazim, në aksionin e fundit, në minutën e 94-të, Celje arriti të shënoi gol me anë të Poplatnik.

Ndeshja kthyese do të zhvillohet me 26 shkurt, në Slloveni./lajmi.net/

