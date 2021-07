Drejtori sportiv i Barcelonës, Alemany:Jemi të hapur për shitjen e Griezmannit

Griezmann së fundmi është lidhur ngushtë me një kalim te Atletico Madrid si pjesë e shkëmbimit me Saul Niguez që do të kalonte te Barcelona, transmeton lajmi.net.

Drejtori sportiv i ‘Blaugranëve’ Mateu Alemany ka treguar në një intervistë për mediat spanjoll se janë të hapur për shitjen e yllit të tyre.

“Ne e vlerësojmë shumë Griezmannin, ai është një investim i rëndësishëm i klubit dhe ne jemi të kënaqur me të. Duke pasur parasysh situatën tonë ne jemi të hapur për çdo gjë, por do të jetë e vështirë për një ekip të arrijë me një ofertë të mirë në mënyrë që ai të mund të largohet”, tha ai.

Ai gjithashtu foli për situatën e Samuel Umtitit dhe Miralem Pjanicit në ekip.

“Së pari, ata janë lojtarë prestigjiozë. Vitin e kaluar, ata ishin pak protagonist dhe unë e di mendimin e trajnerit në lidhje me ta, të dy e dinë situatën e klubit dhe ne do të vlerësojmë mundësitë”, përfundoi Mateu Alemany. /Lajmi.net/