Drejtori ekzekutiv i Kupës së Botës në Katar: Komuniteti LGBT+ të ndihet i sigurt

Drejtori ekzekutiv i Kupës së Botës FIFA 2022 në Katar, në një intervistë për Sky Sport, tha se nuk do të ketë ndalesa për komunitetin LGBT+ dhe të njëjtit duhet të ndihen të sigurt.

Duke folur për Rob Harris të Sky, Nasser Al Khater këmbënguli se shfaqjet publike të dashurisë do të tolerohen në shtetin e Katarit.

“Shikoni, ne gjithmonë kemi thënë se të gjithë janë të mirëpritur këtu,” tha ai.

“Gjithçka që kërkojmë është që njerëzit të respektojnë kulturën. Të gjithë janë të mirëpritur këtu dhe të gjithë do të ndihen të sigurt kur të vijnë në Katar. Të gjithë.”

Megjithatë, pavarësisht nga deklaratat e Al Khater, shumë tifozë janë ende në dilema për atë që mund dhe nuk mund të bëjnë në Lindjen e Mesme.

Dje u njoftua se tifozët nuk mund të blejnë alkool në tetë nga vendet e turneut.

Mbeten gjithashtu pyetje se si anëtarët e komunitetit LGBT+ do të trajtohen pas mbërritjes, me Josh Carvalho, i vetmi mashkull që u deklarua homoseksual, duke pretenduar se do të ishte ‘i shqetësuar’ për sigurinë e tij nëse do të bënte udhëtimin.

“Unë e di personalisht, nëse shkoj atje, do të jem i mbrojtur sepse jam në sy të publikut,” i tha Cavallo Amanda Davies të CNN muajin e kaluar.

“Por nuk shqetësohem për vete. Janë ata që më dërgojnë mesazhe. Janë ata njerëz që nuk janë në sy të publikut që kanë frikë të jenë vetvetja dhe të ecin në rrugë”, shtoi ai.

Al Khater iu përgjigj komenteve të yllit të Adelaide United në atë kohë, duke argumentuar se “askush nuk ndihet i kërcënuar” në rrugët e Katarit.

Mbetet të shihet nëse fjalët e Khater do të zbatohen në praktikë gjatë këtij njëmujori. /Lajmi.net/