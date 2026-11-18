Drake befason një nënë me djalin e saj, iu dhuron 100 mijë dollarë gjatë ndeshjes së Raptors
Toronto Raptors u përballën me New York Knicks të martën në mbrëmje, por Drake vodhi të gjithë vëmendjen. I pranishëm në vendin e tij të zakonshëm pranë stolit të Raptors, Drake dha 100 mijë dollarë për dy tifozë, Mackenzie dhe djalin e saj Ezekiel. Sikur të mos mjaftonte kjo, Drake u dhuroi atyre edhe vendet…
ShowBiz
Toronto Raptors u përballën me New York Knicks të martën në mbrëmje, por Drake vodhi të gjithë vëmendjen.
I pranishëm në vendin e tij të zakonshëm pranë stolit të Raptors, Drake dha 100 mijë dollarë për dy tifozë, Mackenzie dhe djalin e saj Ezekiel.
Sikur të mos mjaftonte kjo, Drake u dhuroi atyre edhe vendet e tij pranë fushës për ndeshjen e radhës të Raptors.
Si nëna ashtu edhe djali dukeshin të tronditur kur dëgjuan se do të merrnin dhuratën e jashtëzakonshme, duke e përqafuar dhe falënderuar reperin kanadez.
“Kjo është e mrekullueshme”, tha Mackenzie, me mirënjohje të thellë.