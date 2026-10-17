Dosje të shpërndara, dritare të thyera dhe mobilie të djegura, pamjet pas zjarrit në Gjykatën e Lartë
Një pjesë e godinës së Gjykatës së Lartë u përfshi nga flakët gjatë protestës së sotme. Zjarri përfshiu gjithashtu një automjet të parkuar pranë godinës, i cili u shkrumbua plotësisht, raporton tch. Në vendngjarje mbërritën forcat zjarrfikëse, të cilat ndërhynë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në pjesë të tjera…
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Një pjesë e godinës së Gjykatës së Lartë u përfshi nga flakët gjatë protestës së sotme.
Zjarri përfshiu gjithashtu një automjet të parkuar pranë godinës, i cili u shkrumbua plotësisht, raporton tch.
Në vendngjarje mbërritën forcat zjarrfikëse, të cilat ndërhynë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në pjesë të tjera të godinës.
Pas shuarjes së zjarrit, në ambientet e prekura mbetën dëmtime të dukshme, mes tyre dritare të thyera, tavolina të djegura dhe dosje të shpërndara.