“Verdhëzinjtë” barazuan me Augsburgun me rezultatin përfundimtar që doli të jetë 1:1, në kuadër të xhiros së 24-të në Bundesliga, shkruan lajmi.net.

Thorgan Hazard i dha epërsinë Dortmundit pas një asistimi të bukur nga Dahoud (35′).

Mirëpo, vendasit provuan disa herë përmes kundërzbritjeve, ndërsa golin e barazimit e morën me anë të Sanrenren-Bazee (78′).

Me këtë barazim, Dortmund tani është tetë pikë larg Dortmundit me 50 pikë, derisa Augsburg ngritët në pozitën e 15-të me 23 sosh./Lajmi.net/