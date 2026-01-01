“Dorëzo armët, ndryshe përballesh përsëri me Izraelin” – Egjipti, Katari dhe Turqia me paralajmërimin e fundit për Hezbollahun
Hezbollahu ka marrë një “paralajmërim të fundit” nga Egjipti, Katari dhe Turqia për t’ia dorëzuar armët e tij qeverisë libaneze, thanë zyrtarët vendas, duke cituar gazetën arabe me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, Asharq al-Awsat.
Sipas burimeve, vendet e paralajmëruan Hezbollahun se mosrespektimi i marrëveshjes mund ta izolojë Libanin politikisht dhe ekonomikisht dhe të çojë në një luftë me Izraelin, gjë që do të intensifikonte klimën armiqësore që është krijuar kundër tij në Liban.
Bejruti ka qenë nën presion të madh nga SHBA-të për të çarmatosur Hezbollahun në jug të lumit Litani – i vendosur rreth 30 kilometra nga kufiri me Izraelin – deri në fund të vitit 2025.
Megjithatë, Hezbollahu ka refuzuar t’ia dorëzojë armët e tij shtetit libanez, duke pretenduar se ky plan i shërben interesave të huaja.