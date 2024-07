Donjeta Sadiku pas fitores: Në Paris kam ardhur për medalje

Pas fitores së shkëlqyeshme kundër tajlandezes, Thananya Somnuek, boksierja jonë Donjeta Sadiku në një intervistë ekskluzive për RTK-në ka folur për meçin, por edhe synimin e saj për të fituar medalje në Olimpiadë.

“Unë kam ardhur këtu vetëm për medalje”, ka theksuar Donjeta në intervistën pas meçit.

Ajo tutje ka folur edhe për meçin e sotëm. “Ka qenë një kundërshtarte shumë e vështirë. Jam ndeshur edhe më herët me të, por së bashku me trajneren e kemi analizuar dhe ashtu siç e kemi analizuar dhe kemi punuar ashtu na rezultoi me sukses”, ka thënë Donjeta.

Ajo tutje përsëriti vendosmërinë e saj për sukses në këtë Olimpiadë, pasi tri vjet më parë në Tokio ishte eliminuar në meçin e parë.

“Siç e thash, kam ardhur me synim shumë të qartë këtu. Normalisht se meçi i parë ka qenë më i komplikuar, mirëpo shpresoj se edhe meçet tjera t’i kaloj sikur ky”, shtoi ajo.