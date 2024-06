​“Do të hyjmë me dhunë në zyrat e KEK-ut”, protestojnë banorët e Shipitullës për shpronësimet

Dhjetëra banorë nga fshati Shipitullë të Obiliqit kanë protestuar sot para zyrës së Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) në Prishtinë si dhe para objektit të qeverisë së Kosovës, duke kërkuar që shpronësimet në këtë rrethinë të kthehen në pikën zero.

Tash e disa herë ata po shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me shpronësimet, për çka po kërkojnë që ato të bëhen nga fillimi.

Banori i fshatit Shipitullë, Musli Mjeku tha se kanë mbetur të bllokuar dhe se detyrohesh që të dalin me qira nëpër qytete të tjera, ngase sipas tij nuk kanë pasur zgjidhje tjetër.

Ai tha se kanë mbajtur takim me zyrtarë të KEK-ut dhe kryetarin e Obiliqit, porse ende nuk është ndërmarrë diçka lidhur me këtë situatë.

“Prej 2004-ës kur është sjellur ligji që në fshatin Shipitullë mos të ndërtohet asgjë. Ne kemi mbetur të bllokuar prej atëherë që sot është 2024…Ne kërkojmë që shpronësimi të kthehet në pikën zero. Të fillojë si është informuar atëherë që duhet të shpronësohet fshati Shipitullë…Edhe rrugën na e kanë ndërprerë nëpër të cilën kemi pasur mundësi të shkojmë në fshat dhe të dalim prej fshati…Ne si fshat, si qytetarë të këtij fshati që jemi mbledhur, kemi mbetur të bllokuar, kërkojmë një zgjidhje. Ne kemi pasur takim, sot është i 27 më duket, me 24 maj kemi pasur edhe një takim, na kanë premtuar se do të na dhënë përgjigje këta të KEK-ut. Por, kurrfarë përgjigje më s’kemi marrë. Kemi pasur takim edhe në nivel të komunës. Kryetari na ka premtuar se do ta bëjë një komision që ta bëjë incizimin, por as atje ende nuk ka ndonjë lëvizje. Në atë fshat kemi mbetur diku 47 familje, në mos gabohem, ka familje që janë detyruar që fëmijët t’i lënë diku me qira në Obiliq apo në Fushë Kosovë, sepse nuk ka pasur zgjidhje”, tha Mjeku.

Ndërkaq, përfaqësuesi i banorëve të fshatit Shipitullë, Arsim Mjeku tha se nëse nuk marrin ndonjë përgjigje nga KEK-u, nga e hëna do të hyjnë në mënyrë të dhunshme brenda zyreve të KEK-ut.

“Ne kërkojmë prej KEK-ut të dalë dikush të na sqarojë ose prej të hënës ne do të vijmë në mënyrë të dhunshme, do të hyjmë në katin e tretë…Na ka ardhur tek hunda, boll kemi duruar me paqe, me letra, këta nuk po marrin vesh, iu tregojmë ne. Sot kemi ardhur 50, të hënën do vijmë 150 me gra e me fëmijë me pleq e të gjithë. Më mirë është të rrinë banorët e fshatit Shipitullë këtu, sesa të rrinë në Shipitullë, pluhur, tym, bërllog, aromë, zhurmë. Zhurmat që bëhen në fshatin Shipitullë, vetëm NATO kur ka gjuajtur në 99-tën. Por, ka qenë mirë NATO-ja t’ua gjuajë tash këtyre t’i rehatojë dhe disa në qeveri”, u shpreh Mjeku.

Pas protestës para zyreve të KEK-ut, banorët vazhduan deri para objektit të Qeverisë së Kosovës, e ç’ rast vendosën edhe një baner me mbishkrimin “Krejt dhe drejt nuk është kryeministër”.

Ata thanë se nuk do të shpërndahen dhe do të vazhdojnë me protesta nëse nuk marrin përgjigje rreth kërkesave të tyre.