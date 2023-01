Djegia e Kuranit në Suedi, Erdogan: Nuk do të merrrni asnjë mbështetje për anëtarësim në NATO Protestat në kryeqytetin suedez, dy ditë më parë, kanë rritur tensionet me Turqinë. Në një kohë kur vendi nordik ka nevojë për mbështetjen e Ankarasë për të hyrë në aleancën ushtarake, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka theksuar se nuk do të mbështesë anëtarësim e Suedisë në NATO. Reagimi i tij vjen pas djegies…