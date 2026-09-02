Dje zbriti për një cent, çmimi i naftës sot në Kosovë rritet përsëri – Ja sa do të shitet sot
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimin e naftës për ditën e sotme. Sipas këtij njoftimi, këto janë çmimet për sot: -Nafta: 1.70 euro/litër; -Benzina: 1.55 euro/litër; -Gasi: 0.63 euro/litër. Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00. Çmimi i naftës dje kishte pësuar rënie për 1 cent, nga 1.70 euro/litër sa u…
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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimin e naftës për ditën e sotme.
Sipas këtij njoftimi, këto janë çmimet për sot:
-Nafta: 1.70 euro/litër;
-Benzina: 1.55 euro/litër;
-Gasi: 0.63 euro/litër.
Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00.
Çmimi i naftës dje kishte pësuar rënie për 1 cent, nga 1.70 euro/litër sa u shit të dielën dhe të hënën, të martën u shit me 1.69 euro/litër ndërkaq sot përsëri u kthye në çmimin e mëparshëm me 1.70 euro/litër. /Lajmi.net/
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