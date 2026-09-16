Djali i Agim Ramadanit e sheh të mundur lirimin e ish-krerëve të UÇK-së në Apel

Jeton Ramadani, djali i një prej komandantëve më të shquar të UÇK-së Agim Ramadani “Katana”, ka reaguar pas vendimit të Dhomave të Specializuara ndaj ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi. Ai ka shpjeguar se çka ka ndodhur me gjeneralin e njohur kroat Ante Gotovina, i cili ishte dënuar me…

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16/09/2026 18:45

Jeton Ramadani, djali i një prej komandantëve më të shquar të UÇK-së Agim Ramadani “Katana”, ka reaguar pas vendimit të Dhomave të Specializuara ndaj ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Ai ka shpjeguar se çka ka ndodhur me gjeneralin e njohur kroat Ante Gotovina, i cili ishte dënuar me 24 vjet burgim për krime lufte.

Por, më pas pas ankesës në shkallën e Apelit ishte liruar.

Ramadani e sheh si të mundur që edhe katërshja e UÇK-së të lirohet sikurse edhe Gotovina.

“Liri kërkon sakrificë. Në finale do të triumfojmë”, ka shkruar ai.

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