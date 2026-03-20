“Dissi” i gruas së Hysen Durmishit për Kurtin e Bashën: Vështirë me përfundu, se me pre shiritin është leht
Gruaja e Hysen Durmishit, Mirjeta Durmishi ka publikuar fotografinë ku shihet Kryeministri Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Infrastrukturës, Dimal Basha, tek sa prejnë shiritin e një segmenti të magjistralës Prishtinë – Mitrovcië, ndërsa bashkëshori i saj, Hysen Durmishi, që ushtroi postin e Ministrit për një kohë, por që nuk u emërua nga Kurti aty, shihet më mbrapa.
Gruaja e Durmishit ka thënë se, “është me perfundu ndërtimin e rrugës, se me pre shiritin është leht”.
Vështirë është me perfundu ndërtimin e rrugës, se me pre shiritin është leht