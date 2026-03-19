Dimiq: Beogradi duhet të kërkojë nga Rusia të mos ndërhyjë për Kosovën
Gazetari dhe analisti nga Beograd, Radomir Dimiq, ka shprehur qëndrimin e tij në rrjetin social “X” lidhur me situatën politike të Kosovës dhe rolin e Serbisë.
Sipas tij, Beogradi duhet të kërkojë veprime konkrete nga aktorët ndërkombëtarë. Ai shkruan.
“Beogradi duhet të kërkojë nga Rusia që të mos ndërhyjë në çështjen e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe të njohë pavarësinë e Republikës së Kosovës”.
Dimiq shton se qëndrimet e Rusisë dhe ndikimi i saj në çështjet rajonale po komplikojnë proceset diplomatike dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor.