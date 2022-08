Dimër i vështirë po i pret kosovarët, një metër dru shkon deri në 80 euro Çmimet e drunjve e peletit kanë shënuar ngritje krahasuar me vitin e kaluar. Qytetarët të cilët kanë filluar të blejnë këto lëndë djegëse shprehen të shqetësuar me çmimet e tyre. Derisa njohës të ekonomisë thonë se ngritja e çmimeve është duke u manipuluar. Është nisur për t’u furnizuar me drunj që të ngrohet gjatë dimrit.…