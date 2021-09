Dias nuk i frikësohet përballjes me Messin

Portugezi Dias, i cili ndihmoi Cityn të kalojë PSG-në në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve në 2020-21, u tha gazetarëve se do të përballen me një ekip të mbushur me yje të menaxhuar nga Mauricio Pochettino.

“Messi është një lojtar fenomenal dhe si profesionist, ju doni të luani kundër të gjitha llojeve të emrave.

“Por nëse është Messi, Mbappe, Neymar apo [Mauro] Icardi, PSG ka forcë të mahnitshme në thellësi dhe pavarësisht se me kë jemi përballë, do të jetë një test i vështirë. Të gjithë mezi po e presin këtë lojë pikërisht për këtë arsye.

“Ata (PSG) padyshim janë forcuar shumë në të gjithë fushën. Nënshkrimet që ata kanë bërë këtë sezon kanë qenë fantastike dhe do të jetë një sfidë tjetër për ekipin me të cilin u përballëm vitin e kaluar.

“Ata kanë qenë gjithashtu një nga ekipet më të forta në Evropë për disa vite tani.

“Sergio Ramos dhe Messi do të shtojnë mentalitetin e tyre fitues, por kur luajtëm sezonin e kaluar, ata tashmë kishin Neymar, Mbappe dhe [Angel] Di Maria”, përfundoi ylli portugez.

Manchester City dhe PSG do të përballen në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të cilët bëjnë pjesë në grupin në grupin A, bashkë me skuadrën e RB Leipzig dhe Club Brugge.

"Citizens" e fituan ndeshjen e parë hapëse në trillerin prej nëntë golave, duke triumfuar 6-3 ndaj Leipzig në Etihad, gjersa skuadra e PSG-së nuk arriti më shumë se një barazim ndaj skuadrës së Brugge.