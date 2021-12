Dhunohet e mitura në Prizren, i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt

DHUNIM/ Prizren 02.12.2021-17:30. Me 04.12.2021 ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se vajza e tij e mitur, ishte larguar nga shtëpia dhe kishte qëndruar te shtëpia e një femre, me ç’rast ka zhvilluar marrdhënje seksuale me të dyshuarin mashkull kosovar të moshës madhore. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, viktima pas kontrollit mjekësor është kthyer në familje ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.