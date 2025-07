“Detyrat para Atdheut nuk kryhen deri në frymën e fundit të jetës” – Thaçi tregon nëse do kthehet në politikë Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nga Haga, në një intervistë për emisionin Rubikon, ka folur për jetën që do të bëjë pas lirimit, duke theksuar se nuk e ndjen mungesën e politikës, dhe se për të, rikthimi në jetën familjare është prioriteti kryesor. Thaçi tha se angazhimi politik nuk i mungon, ndërsa me një ton…