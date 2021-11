Detaje të reja nga vdekja e zyrtares policore në Gjilan, flasin nga policia

Lajmin e ka konfirmuar për T7, Ismet Hashani, zëdhënës i Policisë së Kosovës.

Ai ka thënë se policia është njoftuar se në varrezat e qytetit të Gjilanit është një person pa shenja jete, derisa ka thënë se nuk ka detaje se kush është viktima.

Sipas tij, mjeku kujdestar e ka konfirmuar vdekjen e zyrtares policore, derisa vdekja është cilësuar si e dyshimtë.

Policia e Kosovës është njoftuar se këtu në varrezat e qytetit në Gjilan është një person që dyshohet pa shenja jete. Njësitet tona policore menjëherë kanë dal në vendin e ngjarjes dhe mjeku kujdestar që e kanë konfirmuar vdekjen e një personi femër, i kemi këtu njësitet policore, për momentin nga hetuesit është cilësuar si vdekje e dyshimtë, gjersa gjatë hetimeve do ta shohim dhe do ta dijmë saktë kush është personi dhe do të mësojmë edhe detaje tjera rreth këtij rasti të rëndë.

Mundem me konfirmu se është zyrtar policor gjersa nuk di detaje kush është dhe detaje tjera. Jemi në pritje të raportit të hetuesve policore.