Deri në 20 mijë protestues mund të jenë vrarë deri më tani në Iran

Televizioni amerikan, “CBS News”, raporton se numri i të vdekurve në protestat që po mbahen kundër pushtetit në Iran është të paktën 12 mijë dhe potencialisht deri në 20 mijë. Ky television thotë se e ka marrë këtë shifër nga dy burime brenda Iranit përmes telefonatave. Këto burime kanë thënë se numrin e kanë marrë…

Bota

13/01/2026 18:56

Televizioni amerikan, “CBS News”, raporton se numri i të vdekurve në protestat që po mbahen kundër pushtetit në Iran është të paktën 12 mijë dhe potencialisht deri në 20 mijë.

Ky television thotë se e ka marrë këtë shifër nga dy burime brenda Iranit përmes telefonatave. Këto burime kanë thënë se numrin e kanë marrë nga grupet e aktivistëve në terren që po i analizojnë të dhënat nga spitalet, raporton gazeta “The Guardian”.

Regjimi iranian nuk ka publikuar ndonjë numër zyrtar të të vdekurve.

Agjencia e lajmeve “Reuters” citoi një zyrtar të paidentifikuar të ketë thënë se rreth 2.000 njerëz janë vrarë gjatë dy javëve të fundit në protesta.

