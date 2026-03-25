Deri në 1.79 euro për litër – Ky është çmimi më i lartë i derivateve sot

25/03/2026 12:27

Çmimi i derivateve është rritur jashtëzakonisht shumë ditëve të fundit.

Kjo rritje ka ardhur si pasojë e luftës që ka shpërthyer në Lindje të Mesme, saktësisht mes SHBA-ve dhe Izraelit drejtuar Iranit.

Siç ka raportuar REL, çmimi më i lartë i litrit për naftë sot është 1.79 euro në pompën e derivateve HIB dhe SHELL.

Në Exfis është 1,76 euro.

Çmimi mesatar i çmimit të naftës sot është 1.76 euro.

Grafika:

