Deri më tani janë regjistruar 1,204,560 qytetarë në Kosovë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) organizoi konferencë për media, lidhur me ecurinë e Javës së pestë të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë (ReKos 2024). Avni Kastrati (U.D kryeshef Ekzekutiv), Bekim Canoll i (u.d drejtor i DMTI-së), Idris Shala (udhëheqës i GIS) në Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK) në konferencë…